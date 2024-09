Dahl: "De Rossi fantastico, diventerò titolare"

In giallorosso, finora, Samuel Dahl non ha trovato lo spazio che sperava: nemmeno un minuto nelle prime 3 partite di campionato, e l'esclusione dalla lista Uefa. L'esterno svedese, però, non si perde d'animo e dal ritiro dell'Under 21 racconta le sue prime impressioni.

"Alla Roma non sarà certo facile, ma ero pronto per una sfida quando ho lasciato il Djurgardens, sapevo di arrivare in un top club mondiale. Si tratta di prepararsi a un periodo difficile e di avere l'atteggiamento giusto, sapendo che non è una sfida a breve termine: ho firmato per cinque anni, prenderò la mia occasione quando arriverà, voglio guadagnarmi un posto da titolare". Con De Rossi le cose vanno a gonfie vele: "Persona straordinaria. Dell'esclusione dalla lista Uefa abbiamo parlato, giocare per lui è fantastico". [...]

(corsera)