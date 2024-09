Da Zalewski ok al Galatasaray. Oggi si decide

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Ore decisive per la cessione in Turchia di Zalewski. Il forte interessamento del Galatasaray per il polacco si è trasformato in un vero e proprio blitz che ha visto i dirigenti del club della Super Lig volare nella Capitale per convincere giocatore e Roma. Il classe 2002 ha superato l'iniziale scetticismo dovuto al trasferimento in un campionato meno competitivo rispetto alla Serie A, oltre alla voglia di volersi giocare le sue carte in Italia visto anche il suo utilizzo in tutte e tre le prime giornate. Dopo l'incontro con il suo agente lunedì scorso e con la dirigenza giallorossa ieri, il polacco sarebbe stato convinto sia dalla possibilità di perdere il posto nella Roma (visto l'arrivo di Saelemaekers e l'eventualità di passare alla difesa a tre) sia da un punto di vista economico. Zalewski infatti andrebbe a percepire una cifra vicina ai 2 milioni, somma di circa 6 volte maggiore rispetto al suo attuale stipendio in giallorosso. Trovato l'accordo con il giocatore, la dirigenza turca si sta concentrando nell'accontentare anche la Roma, che qualche settimana fa aveva incassato il no del prodotto del vivaio a un'offerta del PSV, pronto a versare nella casse del club 9 milioni di euro. Il calciomercato in Super Lig termina venerdì, ma la sensazione è che oggi potrebbe essere il giorno decisivo e, dopo Bove, De Rossi potrebbe veder partire un altro ragazzo cresciuto nella Primavera nel giro di due settimane.