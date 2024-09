Da Casal Palocco allo Stadium: la corsa di Pisilli ferma la Juve

La scelta a sorpresa. Perché Pisilli contro la Juventus non se lo aspettava nessuno.

Ma De Rossi lo aveva promesso domenica scorsa: "Devo fare scelte diverse". E l'ha fatta fortissima, relegando Paredes in panchina per tutto il match. Una scelta tattica ben precisa per dare maggiore dinamismo alla mediana.

Pisilli si è giocato al massimo la sua prima da titolare con la maglia della Roma. Lui che l'esordio assoluto lo aveva fatto nel maggio del 2023, scendendo in campo per un minuto contro l'Inter. Poi l'anno successivo il gol contro lo Sheriff in Europa League e dopo l'arrivo di De Rossi: "Mi ha impressionato, vederlo dal vivo mi ha stupito", le parole del tecnico nei primi giorni da allenatore giallorosso. Ieri ha disputato 70 minuti di ordine e timidezza, giocati con il giusto spirito ma senza poter mostrare le qualità che hanno fatto innamorare il tecnico, ovvero l'inserimento in area di rigore.

Pisilli ha controllato Fagioli e ha aiutato Celik nei raddoppi su Mbangula. Un'ora di buona sostanza in mezzo al campo, con gli ultimi 10 minuti giocati da ala destra per fare spazio a Dybala sulla trequarti.

