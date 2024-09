Cristante in area: niente rigore. Gialli e vantaggi ok

Al 12', Gorosabel cade male a metà campo: fa tutto da solo, Angelino innocente. [...] Al 32': ad inizio dell'azione che porta in vantaggio la Roma c'è un fallo su Koné, bravo l'arbitro a concedere la norma del vantaggio ai giallorossi. [...] Ripresa: Berchiche impatta la palla (contro Koné) ma la scivolata è giustamente considerata imprudente, ammonizione corretta. Al 17' Cristante su Guruzeta in area: nessun rilievo da rigore per l'Athletic come al 32' quando il romanista tocca lievemente Paredes. A Baldanzi (20') e De Marcos (36') due gialli giusti.

(gasport)