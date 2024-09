Crisi e nuovo stadio: Friedkin a Trigoria. Saelemaekers out

L'arrivo nella Capitale di Dan e Ryan Friedkin è sempre un segnale. Soprattutto per una proprietà che da molti mesi ha delegato al Ceo Lina Souloukou la gestione quotidiana della Roma. Padre e figlio sono atterrati nella giomata di ieri a Roma, nel day after il pareggio beffa di Genova. Ma nessun rischio esonero per De Rossi, almeno per adesso. L'allenatore è ben saldo sulla panchina, assicurano da Trigoria. Nonostante i bookmakers inizino gia a quotare il successore del mister giallorosso. L'arrivo a Roma dei proprietari è principalmente per altre questioni societarie, compreso lo stadio a Pietralata. Dal Campidoglio ancora aspettano il progetto definitivo, come ripetuto ieri dall'assessore all'urbanistica Veloccia. Stadio, business societario. E anche campo. Perche i risultati di questo inizio di stagione non piacciono a nessuno. (...) Ma nessun ultimatum, nonostante l'Udinese resti un crocevia importante per dare finalmente la prima sterzata alla stagione. Ma confronto si, anche con il ds Florent Ghisolfi, co-partner dell'allenatore del mercato da quasi 120 milioni. E a proposito di nuovi acquisti, su Trigoria si e abbattuta la prima grande tegola della stagione . L'infortunio alla caviglia di Alexis Saelemaekers, subito domenica a Marassi, e più grave del previsto. Il belga ieri si e sottoposto agli esami strumentali e la prima diagnosi ha evidenziato una frattura del malleolo mediale. . (...)

(La Repubblica)