Contestazione all'Olimpico: Friedkin in fuga

Mentre Roma brucia i Friedkin prendono l'aereo e tornano negli Stati Uniti. Una toccata e fuga nella Capitale durata poco più di quattro giorni. Utile ad esonerare Daniele De Rossi e ingaggiare il nuovo allenatore Ivan Juric. [...] Il modus operandi dei proprietari della Roma sembra sempre più chiaro. Lontani da Roma fisicamente e forse anche mentalmente. Viste le voci che si rincorrono su una nuova offensiva per l'acquisizione dell'Everton e l'attesa di un'offerta araba per il club giallorosso. [...]

Domenica i Friedkin non saranno quindi sugli spalti dell'Olimpico e non potranno vedere con i loro occhi la fortissima contestazione che i tifosi romanisti stanno preparando. Il primo annuncio è arrivato giovedì sera da parte della Curva Sud che ha annunciato che contro l'Udinese non assisterà ai primi 30 minuti della partita. [...] Una presa di posizione forte, la prima da quando ci sono i Friedkin, a cui ha fatto eco l'altra parte del tifo organizzato romanista. Con Utr e Airc che si schierano al fianco della Curva Sud. [...] Insomma domenica l'atmosfera per la prima Roma di Juric sarà caldissima. Contestazione dentro e fuori lo stadio. Il tutto senza i Friedkin.

(la Repubblica)