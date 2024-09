Conferma del 3-5-2 e ballottaggio in avanti tra Ekuban e Vitinha

Verso il sold out contro la Roma. Per il lunch match di domenica sono attesi 33mila tifosi a Marassi, praticamente quanti ne contiene il Luigi Ferrarsi. Quest'anno era già successo alla prima di campionato contro l'Inter campione d'Italia. [...] A Pegli intanto stanno rientrando anche gli ultimi nazionali: Malinvskyi e Vasquez. Il primo ha già fatto capolino ieri, il secondo è atteso oggi in gruppo. Bani e De Winter si sono allenati per il secondo giorno di fila con i compagni, mentre Zanoli, Messias, Miretti e Norton-Cuffy proseguono i rispettivi programmi riabilitativi. Rispetto all'ultima gara, Gila può contare anche sul recupero di Matturro e Ankeye che andranno comunque in panchina. Contro la Roma dovrebbe essere confermato il consueto 3-5-2 [...] Davanti, l'unico sicuro di una maglia da titolare al momento sembra essere Pinamonti che alla Roma tra l'altro ha già segnato 5 gol in carriera. Accanto all'ex Sassuolo, probabile volata tra Vitinha ed Ekuban [...]

(Il secolo XIX)