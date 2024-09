Con Vincent Candela il gusto va in rete

Corre sulla fascia palla al piede e capelli al vento. Vincent Candela se lo ricordano tutti, i più grandi così come i più piccini, tifosi in erba pronti a scoprire l'AS Roma di domani senza dimenticare quella del recente passato. [...] E tra i gladiatori della Roma dei sogni Candela non manca mai, rimasto nel cuore della Curva Sud. Così capita spesso di incontrarlo a Monte Compatri, nel locale "Qui e ora", di cui è socio insieme ad Anna Ceracchi e Claudio Pacifico, legati a sua moglie Mara che non è voluta mancare nella serata di lancio. [...]

La serata dal piglio rural-chic, è l'occasione per presentare al pubblico il nuovo direttore di sala, il giovane Juri Roazzi, che nel curriculum vanta una innata fede giallorossa. Un amore sconsiderato che lo ha portato a realizzare anche il progetto di customizzazione delle lattine di birra dal titolo #Faccedabirra, disegnate dall'artista Pupazzaro, al secolo Fabrizio Birimbelli con i volti dei campioni giallorossi. [...]

(Il Messaggero)