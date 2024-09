Champions Roma. Oggi il sorteggio

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - Dopo la prima giornata di campionato la Serie A si è fermata per fare spazio alla Coppa Italia e al turno preliminare di Women's Champions League. La Roma tornerà direttamente in campo sabato per il debutto stagionale in casa contro il Sassuolo (ore 12.30); prima di pensare al campionato però, la squadra di Spugna è focalizzata sull'Europa: oggi alle 13 a Nyon andrà in scena il sorteggio dei playoff della Champions League e le capitoline scopriranno così quale sarà la loro avversaria. Le giallorosse, grazie alla vittoria dello scudetto, accedono al secondo turno nel percorso Campioni, ultimo step prima di arrivare ai gironi. Nel gruppo dei vincitori dei rispettivi campionati, Giugliano e compagne sono al quarto posto per ranking e potranno incontrare una tra Anderlecht, Servette, Mura, Osijek, Celtic, Hammarby e Galatasaray; la sfida di andata la giocheranno il 18 o 19 settembre in trasferta, mentre il ritorno è fissato per il 125 o 26 settembre al Tre Fontane. Dopo aver dominato ne-gli ultimi anni in Italia ora l'obiettivo del club romanista è quello di alzare l'asticella anche in campo europeo e le due precedenti apparizioni in Champions hanno fatto capire che la strada tracciata è quella giusta. Anche quest'estate inoltre il mercato delle giallorosse è stato di livello, grazie all'arrivo di calciatrici d'esperienza e di gio-vani pronte a mettersi in gioco, sia in campionato che in Coppa.