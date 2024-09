C'è Pellegrini. Occasione per Celik

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Pochi dubbi per la prima sulla panchina della Roma di Juric. Il tecnico croato si affiderà al suo 3-4-2-1 per cercare la prima vittoria stagionale contro un'Udinese ancora imbattuta in queste prime quattro giornate. In porta confermato ovviamente Svilar, mentre la linea a tre sarà composta da Mancini, Ndicka e Angelino, con Hermoso e Hummels che avranno bisogno ancora di qualche seduta per potersi confermare dal primo minuto. Sulle fasce ci saranno Celik ed El Shaarawy, mentre a centrocampo ci saranno Koné e Cristante, in attesa del rientro di Le Fée che sarà in gruppo da domani. Tanti giocatori per due maglie per quanto riguarda la trequarti: dovrebbero avere la meglio Pellegrini e Dybala, lasciando così almeno inizialmente in panchina Baldanzi e Soulé. In particolare la "Joya" incontrerà la sua vittima preferita: contro i friulani in 21 presenze ha segnato ben 13 gol. Dopo essersi sbloccato con il Genoa, Dovbyk, che guiderà l'attacco giallorosso, sarà chiamato a ripetersi, questa volta davanti ai suoi tifosi.