C’è Pellegrini. Assente Le Fèe, punta il Bilbao

IL TEMPO (F. BIAFORA) – Pellegrini sì, Le Fée quasi. Nel secondo allenamento della gestione Juric il capitano della Roma è tornato a lavorare con il resto dei compagni, avendo smaltito la botta al ginocchio rimediata nel finale della gara contro il Genoa (dagli esami non erano emerse lesioni). Il numero 7 è quindi da considerarsi completamente recuperato in vista del match contro l'Udinese. Sta meglio anche il centrocampista francese, che ieri si è sottoposto ad una risonanza magnetica per verificare le condizioni del legamento collaterale mediale del ginocchio, che ha subito quasi un mese fa una brutta distorsione contro l'Empoli. Dopo il controllo i medici hanno dato a Le Fée il semaforo verde per il ritorno in de un paio di sedute differenziate tra prima squadra e Primavera, con un completo rientro in gruppo fissato per la ripresa degli allenamenti prima dell'Athletic Bilbao. Magari con l'Udinese arriverà una convocazione simbolica, ma nessuno ha voglia di forzare i tempi e sovraccaricare il ginocchio.