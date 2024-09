Con l'arrivo di Hermoso e quello quasi certo di Hummels la Roma può davvero pensare alla difesa a 3. Nella giornata odierna il centrale spagnolo firmerà il contratto e si recherà a Trigoria per conoscere dirigenti e centro sportivo. Inoltre è possibile che faccia anche una sgambata durante i due giorni di riposo concessi da De Rossi alla squadra. In queste ore è attesa anche l'ufficialità per Hummels.

(gasport)