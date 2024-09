Capello: "La Juventus del primo tempo è sperimentale. Nella ripresa ha preso in mano la partita, ma non è riuscita a vincerla"

GASPORT - Fabio Capello, ex allenatore giallorosso, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato sul pareggio per 0-0 tra Juventus e Roma. Ecco le sue dichiarazioni.

Dopo due giornate la nuova Juventus di Thiago Motta aveva davvero impressionato, con il doppio 3-0 contro Como e Verona. Il pari con la Roma è già una piccola frenata?

«Mi sembra normale che i bianconeri siano ancora in rodaggio. La formazione scesa in campo nel primo tempo di ieri, pur essendo la stessa che aveva vinto a Verona, si può definire come sperimentale. E infatti la Juve ha faticato soprattutto nella prima metà dell'incontro, creando pochissimo, orchestrando giusto due o tre ripartenze e lasciando spesso il pallino del gioco alla Roma. La palla nei primi 45 minuti viaggiava lenta, la squadra non aveva grande ritmo. E a memoria ricordo solamente un tiro di Vlahovic, ben parato da Svilar...».

Non che nella seconda parte i bianconeri abbiano avuto chissà che occasioni...

«Vero, però con gli ingressi di Conceiçao, Koopmeiners e compagnia si è vista molta più qualità in campo. E infatti la Juve ha preso in mano decisamente la partita, pur non riuscendo a vincerla».