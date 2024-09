Calciomercato Roma, Hermoso c'è. Poi si punta Hummels con Smalling in Arabia

IL TEMPO (F. Biafora) - Prima Hermoso, poi Hummels. Con l’addio di Smalling. È questo il piano del duo Ghisolfi-Souloukou dopo che il Lens ha fatto saltare l’affare Kevin Danso, cogliendo tutti di sorpresa a Trigoria. Non essendo riusciti a convincere il Siviglia per Loic Badé, dentro la Roma si sono fiondati sugli svincolati, riaprendo il canale per il difensore spagnolo, già offerto un paio di mesi fa. Dopo i primi approcci di venerdì sera, ieri la trattativa è entrata nel vivo, con l’obiettivo di superare il Galatasaray, che ha offerto 4,5 milioni annui al centrale. E l’opera di convincimento, anche economico (la proposta iniziale era di 3,5 milioni), ha portato i suoi frutti, con il sorpasso ai turchi che è stato completato ieri in serata. Lo spagnolo ha detto sì, anche grazie al pressing incessante di Daniele De Rossi, ed è atteso a Roma per le visite mediche e la firma sul contratto.

La tappa successiva a Mario Hermoso è quella di concretizzare la cessione di Chris Smalling in Arabia Saudita e poi cercare di regalare a De Rossi anche Mats Hummels, pure lui svincolato. L’inglese, nonostante la convocazione per la sfida con la Juventus (la squadra senza di lui sarebbe rimasta solo con due difensori centrali), è ad un passo dall’Al-Fayha Club: ha già detto sì ed è soltanto questione di ore che si concretizzi tutto.