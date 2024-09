Quando domenica ho spento la tv pensavo di non vedere una cosa peggiore di Di Canio che difendeva da solo la Roma: fino a ieri mattina. Nel comunicato dell’esonero c’è scritto: “A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso…”. Cioè tu – tu generico – stai cacciando De Rossi di casa mentre gli dici pure che è casa sua? Se non è casa di De Rossi di chi è? Della Roma? Sì, appunto e ieri da lì avete tirato giù una bandiera. Le bandiere si rispettano, non si usano come coperte per coprire il buco della ferita dall’esonero di chi aveva vinto due coppe in un anno e che era fastidiosamente popolare. [...] Perché Daniele De Rossi ha dimostrato di non essere solo una bandiera. Daniele De Rossi ha dimostrato una cosa più grande: è stato se stesso. Non è stato un ruffiano, non è stato aziendalista come, da un certo momento, con connotazione negativa, si è cominciato a dire. [...] Quando questa separazione non è stata più possibile, Daniele De Rossi, continuando a essere se stesso, ha cominciato a dire qualcosa anche fuori: “Certe domande non le dovete fare a me?” (e certe risposte non può darle Di Canio). Ma lo ha fatto perché per lui a quel punto era meglio per la Roma. De Rossi ha difeso tutti, non solo i compagni, i calciatori, i tifosi, ma pure chi poi lo ha cacciato. Ha sbagliato? Credo che chi è della Roma non abbia il privilegio di certe scelte. Non doveva accettarla? Come fai a dire di no alla Roma? C’è qualcuno di voi se è della Roma che direbbe no alla Roma? Tu – sempre tu generico – mi potrai dire: a volte per amore si lascia e non si prende, a volte andarsene è una forma di amore. Vero, verissimo, profondo, ma è quello che ha fatto Daniele De Rossi rimanendo se stesso: non si è tirato indietro, ha fatto i tackle, ha giocato con passione, ha rischiato, gli si è chiusa – forse – anche la vena, e ha pagato. È uscito dal campo. Cacciato da casa sua. Sapendo che quello era il prezzo. Una cosa Daniele: questo sogno che t’hanno fatto vivere troppo presto, te l’hanno tolto talmente troppo presto che immaginarti un giorno sulla panchina della tua vita non solo torna possibile, ma persino probabile. [...] Sappi che sei stato speciale anche in questo addio: l’ultima tua immagine con la Roma è di te che corri via, lontano da una decisione sbagliata, da una situazione sbagliata, espulso dal campo. Anche ieri ti hanno cacciato dal campo, dopo una decisione sbagliata, dentro una situazione sbagliata, e mi piace pensare che te ne sia andato di corsa via fiero con la Roma in vantaggio.

(Il Romanista - T. Cagnucci)