Caccia al sostituto di Souloukou: chiesta una consulenza all'agenzia CAA Base. Idea Chiavelli, secco 'no' di De Laurentiis

La Roma è alla ricerca di un nuovo CEO in seguito all'addio di Lina Souloukou e, secondo quanto rivelato dall'edizione odierna del quotidiano, ai Friedkin era stato proposto il nome di Andrea Chiavelli, uomo di fiducia del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. La trattativa però non è nemmeno partita a causa del secco 'no' del numero uno del club partenopeo. La società giallorossa ha quindi chiesto una consulenza alla CAA Base, un'agenzia globale che ha la procura di oltre 600 calciatori e che si occupa anche del reclutamento di direttori sportivi e figure dirigenziali. Intanto resta sempre viva la soluzione interna con la promozione ad interim dell'avvocato Lorenzo Vitali. Il legale però potrebbe ricoprire anche il ruolo vacante di direttore generale.

(Il Messaggero)