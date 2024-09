Brutta botta alla schiena per Baldanzi. Costretto ai box, oggi gli esami: è a rischio

[...] Il tecnico Daniele De Rossi, in questi giorni di sosta, si gode in difesa la coppia Hermoso-Hummels, ma tiene pure il fiato sospeso per i tanti nazionali. A preoccupare è Tommaso Baldanzi. La mezz’ala ha dovuto lasciare il campo dopo 26 minuti, durante il match Under 21 tra Italia e San Marino, a causa di una forte contusione alla parte bassa della schiena provocata da un intervento duro. Le sue condizioni saranno valutate oggi con esami strumentali, ma anche lui (come l’ucraino Dovbyk, di cui parliamo sopra) farà ritorno a Trigoria e resta a rischio per la sfida col Genoa. [...]

(Gasport)