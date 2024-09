Bani, De Winter e Messias: i dubbi del Genoa

E’ iniziato il conto alla rovescia in casa del Genoa verso la gara al Ferraris domenica con la Roma: squadra in campo nel quartier generale rossoblu perla ripresa degli allenamenti con tanti punti interrogativi. Hanno lavorato infatti ancora a parte Bani, De Winter e Messias: sono nella lista degli osservati speciali già dall’allenamento di oggi perché si coltiva la speranza di poterli avere a disposizione contro i giallorossi. (...) Più difficile invece il rientro di Zanoli che potrebbe essere pronto per la trasferta di Verona. Sicuri indisponibili invece i nuovi acquisti arrivato nel mercato estivo Miretti e Norton-Cuffy, con quest’ultimo che da qualche giorno ha ripreso a lavorate in palestra. (..,)

(corsport)