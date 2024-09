Attesa Dovbyk: oggi il test-verità

Dal Fulvio Bernardini trapela ottimismo sul recupero di Artem Dovbyk sebbene anche ieri il gigante ucraino abbia svolto lavoro personalizzato. Evidentemente lo staff medico sta registrando dei progressi sul fastidio muscolare accusato dall'attaccante nel corso della sfida contro la Juventus e quindi hanno aperto alla possibilità di vederlo giocare a Marassi contro il Genoa. E allora ecco che quello di oggi può rivelarsi l'allenamento decisivo per capire se il ragazzo sarà a disposizione di De Rossi. L'attaccante ex Girona proverà ad allenarsi parzialmente con il gruppo e quindi a mettersi alle spalle il problema muscolare. [...]

Non arrivano buone notizie dagli altri due infortunati. In primis Le Fée che sarà difficile vederlo sull'aereo per Genova. Per lui è probabile che lo staff punti a farlo rientrare per la prossima gara contro l'Udinese. Lavoro personalizzato per Lorenzo Pellegrini: oggi sarà importante per valutare le sue condizioni e capire le sue sensazioni. È sempre più probabile vedere contro Gilardino, un centrocampo con Baldanzi titolare, più Cristante e Manu Koné. [...]

