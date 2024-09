Artem, 3 partite a secco. Montella si sbloccò alla quarta

All’esordio a Cagliari: una traversa che somigliava a un gol mangiato, più un tiro respinto da Scuffet. Con l’Empoli: un solo tiro nello specchio (parato) ma non valeva, aveva fatto fallo. Con la Juve: mai inquadrata la porta. È il desolante bilancio di Dovbyk [...[ Nella storia giallorossa, tra i 18 centravanti che hanno firmato almeno 25 reti in serie A, solo Montella ci mise più tempo per sbloccarsi, segnando (nel 1999) alla quarta partita contro il Perugia, un record negativo che l’ucraino spera di non peggiorare oggi a Marassi. [...]

(Corsera)