Arriva Hermoso. Il centrale sceglie la Roma, ma resta l'idea Hummels

Passi avanti, quasi decisivi. Insomma, siamo a un soffio dalla fumata bianca.

Mario Hermoso ha virato verso Roma, mettendo in stand-by il Galatasaray. Tanto che domani il giocatore potrebbe già essere a Roma per firma e visite mediche. [...] Così quando gli è arrivata l'offerta della Roma (a cui il giocatore era stato già offerto in questo mercato) l'ha presa subito in considerazione.

Nonostante da Trigoria gli abbiano offerto meno soldi: quasi 4 milioni, più bonus. Ma il peso specifico e l'appeal della Roma sono evidentemente più invitati di quelli del Gala. Contemporaneamente a Trigoria anche ieri hanno tenuto in piedi la soluzione Hummels. Che guadagnerebbe anche meno (3 milioni), magari anche solo per un anno con opzione per il rinnovo di una seconda stagione.

Se Hermoso non dovesse concretizzarsi, sarebbe lui il nome su cui andare spediti [...] Sembra invece davvero alla fine la storia di Chris Smalling con la Roma. L'inglese ha già dato il suo assenso al trasferimento in Arabia, all'Al-Feiha, trattativa che può chiudersi nelle prossime 48 ore.

(Gasport)