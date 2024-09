Ansia Dybala: occasione Soulé contro il Venezia

Nella giornata di ieri sono arrivate notizie agrodolci dall’infermeria per mister Juric. Paulo Dybala difficilmente sarà disponibile domani pomeriggio contro il Venezia. L’argentino, uscito all’intervallo della sfida contro l’Athletic Bilbao, si dovrà fermare per un indurimento al flessore della coscia sinistra. […] Chi invece è abile e arruolato è il capitano. Lorenzo Pellegrini da oggi si allena con il gruppo ed è pronto a prendersi la maglia da titolare lasciata a Baldanzi contro gli spagnoli.

Il resto della formazione sembra decisa, con la conferma in difesa per Ndicka e Mancini, insieme a Hermoso. Difficile un impiego dal 1’ per Hummels, nonostante l’attesa per l’esordio del tedesco sia molta. In mediana con Pellegrini e Cristante, possibile conferma per Koné. In attacco vicino al confermatissimo Dovbyk, possibilità dal 1’ per Soulé che proverà a riscattare la prova incolore contro l’Athletic. Prosegue intanto la ricerca di due figure dirigenziali da aggiungere all’organigramma giallorosso: un amministratore delegato e un general manager dell’area sportiva. Posizioni rimaste vacanti dopo l’addio del Ceo Lina Souloukou. […] Sta provando a guadagnare posizioni Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato del Sassuolo che vorrebbe rimettersi in gioco ad alti livelli. La posizione aperta a Trigoria sembra quindi l’occasione giusta per tornare nel calcio di vertice. […]

(La Repubblica)