Anche Juric scopre il rebus Dybala. Sfida Soulé-Baldanzi per una maglia

Soulé o Baldanzi? Il grande dubbio di Ivan Juric, alla vigilia di Roma-Venezia, ruota attorno ai due calciatori che dovranno sostituire Paulo Dybala. L'argentino verrà tenuto inizialmente a riposo dall'allenatore giallorosso [...] "Non ha niente - ha tagliato corto l'allenatore in conferenza stampa - è escluso qualsiasi tipo di problema". Ma con l'argentino la precauzione è la miglior cura, soprattutto per i fragili flessori. Ecco quindi il ballottaggio sulla trequarti tra Soulé e Baldanzi. [...] L'azzurrino giovedì ha giocato un'altra ottima partita, al posto di Pellegrini. Sembra lui il favorito per una maglia da titolare accanto al capitano, recuperato e voglioso di aiutare la sua Roma [...] Dissolti i dubbi sulla trequarti, il resto della formazione sembra essere fatta. Davanti a Svilar confermata la linea a 3 con Mancini, Ndicka e Angelino [...] A sinistra spazio per El Shaarawy, con Celik (recuperato) sul lato opposto. In mediana ci sarà Cristante insieme a Koné, con Pisilli scalpitante [...] Davanti, l'intoccabile Dovbyk, alla ricerca del quarto gol consecutivo. [...]