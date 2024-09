Alexis spinge e punta il Napoli

[...] Alexis Saelemaekers è il grande deluso di questo inizio di campionato per via della frattura del malleolo mediale della caviglia destra subita due settimane fa a Marassi nella sfida contro il Genoa. Una doccia gelata per l'esterno belga arrivato agli sgoccioli del mercato nell'ambito dello scambio di prestito con il Milan dove invece è andato Abraham, e che è riuscito a giocare solo uno spezzone di gara contro Juve e Genoa prima di infortunarsi e dare appuntamento alla Roma tra due mesi. Lo scorso 17 settembre Saelemaekers è stato operato ad Anversa, e dopo qualche giorno di decorso in Belgio è rientrato nella Capitale per cominciare le terapie al Fulvio Bernardini. [...]

Tra una decina di giorni invece volerà nuovamente in Belgio per un primo controllo: se tutto andrà per il verso giusto toglierà il tutore e comincerà la fisioterapia che svolerà interamente al Fulvio Bernardini con lo staff giallorosso. L'obiettivo dichiarato è quello di farlo rientrare in gruppo dopo la sosta di novembre, magari strappando una convocazione per la gara contro il Napoli del 24 dello stesso mese. [...] Di certo l'obiettivo di Saelemaekers è tornare a giocare nel 2024: se sarà dopo la sosta o qualche partita dopo lo deciderà lui insieme al club giallorosso. Juric lo aspetta con ansia. [...]

(corsport)