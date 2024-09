Al Marassi solo uno tra Dybala e Soulé

Ventisettemila chilometri percorsi in aereo. Da Roma a Buenos Aires, poi dall'Argentina a Baranquilla, Colombia e per finire di nuovo Roma. Tre paesi e 34 ore di volo complessive fatte in meno di dieci giorni. E allora ci sta che Paulo Dybala, Matias Soulé e Leandro Paredes tornino non solo col fuso orario sballato, ma anche con una stanchezza sulla spalle più che comprensibile. È quindi inevitabile che Daniele De Rossi possa decidere di non schierare tutto il gruppo sudamericano insieme nella sfida di domenica contro il Genoa. [...]

Ma si può rinunciare a Dybala, Soulé e Paredes? No, semmai si può considerare ed è quello che sta facendo De Rossi. Appare quindi difficile vedere la coppia argentina giocare insieme dal primo minuto: uno dei due partirà dalla panchina e molto probabilmente sarà Soulé visto il gol di Dybala in Nazionale. Ecco allora prospettarsi la possibilità della staffetta tra i due: la Joya titolare e nel secondo tempo Soulé a dare freschezza alla squadra. [...]

Ha giocato tre gare su tre fin qui invece Soulé che è alla ricerca dei primi gol con la maglia giallorossa e di quei guizzi mostrati al Frosinone. Tempo al tempo, il ragazzo come tutta la squadra sta cercando l'affiatamento e con gli innesti dei giocatori arrivati in extremis, adesso una Roma più completa potrà senz'altro dare più supporto all'argentino. [...]

(corsport)