Addio ad Alicicco, medico di Totti e Baggio che salvò Manfredonia

Ventiquattro anni alla Roma e due scudetti. Poi il Brescia del suo grande amico Mazzone. Ma la sua carriera era iniziata nel settore giovanile della Lazio. È morto ieri Ernesto Alicicco, storico medico sociale dei giallorossi. Avrebbe compiuto 90 anni il prossimo 7 novembre. Nella sua carriera ha lavorato al fianco di allenatori come Liedholm, Eriksson, Bianchi, Radice, Mazzone, Zeman e Capello. E curato campioni del calibro di Totti, Baggio, Guardiola, Giannini e Di Bartolomei. Un suo intervento tempestivo salvò la vita a Lionello Manfredonia, colto da infarto il 30 dicembre 1989 contro il Bologna. (...) Nel 1978 arriva il grande salto con il passaggio alla Roma. E anche qui un altro trionfo nell'annata 1982/83. È la Roma di Falcao, Pruzzo, Conti e Di Bartolomei, guidata dal barone Nils Liedholm. A Trigoria resta fino al 2001, vincendo un altro scudetto prima dell'addio, comunicato con un fax per volere dell'allora allenatore Capello. Mazzone ne approfitta e lo chiama con sé, per curare Baggio e Guardiola, in quel biennio magico a Brescia. Poi Ancona e diversi incarichi federali (...)

(La Repubblica)