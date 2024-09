Addio a Ernesto Alicicco, storico medico giallorosso

IL TEMPO (T. CARMELLINI) - Ce lo ricordiamo così, con quel sorriso instancabile e la battuta sempre pronta. Ernesto era uno di quelli che sapeva stare al mondo, ventitré anni al servizio della Roma è stato il medico sportivo della società tra il 1978 e il 2001. Alicicco avrebbe compiuto 90 anni il prossimo 7 novembre. Sulla panchina giallorossa ha vissuto il passaggio dall'era di Dino Viola a quella di Franco Sensi, protagonista dei due scudetti della Roma con i due storici presidenti. Indimenticabile la passione che metteva nel suo lavoro (storico il salva-taggio in campo di Lionella Manfredonia quando nel 1989 ebbe un arresto cardiaco al Dall'Ara di Bologna) e quella passione irrefrenabile per i motori. La sua «follia» era nota, così come le sue capacità di guida che lo hanno più volte portato a gareggiare sui circuiti di mezza Italia. Ernesto, con il quale abbiamo condiviso molte trasferte, era poi famoso per le sue barzellette: grande narratore, capace di andare avanti per ore e trasformare le cene sociali, soprattutto nei lunghi ritiri estivi, in serate di grande divertimento. L'ex medico giallorosso (che aveva iniziato la carriera nella Lazio) ha avuto anche un legame molto forte con il Brescia dove ha rivestito il ruolo di medico sociale negli anni di Mazzone, anche lui romanista doc. Con «Carletto» un legame indelebile che è andato avanti anche fuori dal campo: in comune la passione per il calcio e la Roma. Se ne è andato un grande appassionato di sport e una persona perbene.