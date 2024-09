A Pietralata riprendono gli scavi. E si accelera per i tavoli tecnici

Per Pietralata le novità sono arrivate dalle aule di tribunale e dagli uffici tecnici comunali. Nel primo caso, il Consiglio di Stato ha posto fine alla querela di ricorsi anuninistrativi che due residenti su aree di Pietralata avevano presentato per chiedere di bloccare i provvedimeti sgombero degli immobili. I giudici di Palazzo Spada hanno confermato le sentenze del Tar rendendo cosi giuridicamente pienamente eseeudve le ordinanze di rilascio. (...) Nel frattempo sono ripresi a ritmo serrato gli incontri fra i tecnici della Roma e i funzionari comunali. Sui tavolo: la mobilità pubblica e privata e la tutela ambientale. Per la mobilità, al centro ci sono le questioni legate al numero del parcheggi, Nella versione originale del progetto, la Roma stimava di dover reperire,fra nuove realizzazioni e ampliamenti dell'esistente, poco più di 4mila posti auto. Con la nuova verslone del progetto, con lo stadio a 60mila posti (anziché 55mila della prima versione), i posti auto dovranno salire di numero. E vanno terminate le simulazioni sui flussi del traffico, per comprendere provenienze e impatto che legare potrebbero avere sulla circolazione, in particolar modo per i mezzi di emergenza da e per l'ospedale Sandro Pertini. (...)

(Il Messaggero)