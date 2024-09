A Genova senza Zalewski. De Rossi: “Ha deciso il club"

Ci saranno tutti. O meglio, quasi tutti. Perché Enzo Le Fée è ancora fuori per infortunio. E soprattutto perché Nicola Zalewski è ufficialmente fuori rosa dopo aver rifiutato il trasferimento al Galatasaray. Un «no» che alla Roma costa 11 milioni di euro nell’immediato e il rischio di perdere il giocatore a zero a giugno, quando il contratto dell’italopolacco cresciuto a Trigoria sarà scaduto. [...] E per la prima volta ribalta i ruoli: se sull’affaire Dybala era stato mandato avanti dalla società per spiegare al popolo romanista che della Joya in fondo si poteva fare a meno, ieri ha spiegato che la scelta di fare a meno di Zalewski «è della società». A ognuno il proprio ruolo, con il massimo della trasparenza. Perché un conto è fare il totem e un altro fare il parafulmine. [...] Anche perché c’è da parlare di campo e formazione: Hummels e Hermoso si candidano subito per una maglia da titolare e davanti ci sarà Artem Dovbyk, recuperato. Koné si prenderà un posto in mediana. Sul centrocampo, postilla di De Rossi: «Pellegrini, Cristante e Paredes? Vengono rispettati meno di quanto dovrebbero. Facciamo sentire amati i nostri giocatori, hanno sempre fatto il loro con gol, assist, chilometri».

(Gasport)