Zola: "Molto curioso di vedere Soulé alla Roma. Ha fatto molto bene l'anno scorso, lo seguirò con interesse"

GASPORT - Considerato uno dei più forti della propria generazione, l'ex calciatore Gianfranco Zola ha rilasciato un'intervista esclusiva sull'edizione odierna del quotidiano. Tra gli argomenti trattati c'è anche il calciomercato, con un piccolo appunto su un neo acquisto proprio della Roma di Daniele De Rossi. Queste le sue parole.

Tra i nuovi acquisti chi la intriga di più?

"Sono molto curioso di Matias Soulé, di vedere quello che potrà fare quest'anno, in una squadra più importante. E' un giocatore che seguo già dal periodo della C, mi piace molto e ha fatto molto bene l'anno scorso. Sono curioso di vedere cosa potrà combinare ora che cambia il livello della squadra in cui gioca. Lo seguirò con interesse, ma ovviamente non sarà il solo".

