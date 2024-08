West Ham su Tammy

Cedere per reinvestire, sfoltire la rosa per aggiungere gli altri tasselli che mancano. La mission “possible” di Florent Ghisolfi è diventata quella di aumentare il numero delle cessioni e di farlo in tempi utili per completare il piano di mercato concordato con De Rossi. Il tecnico giallorosso è stato chiaro, lavorare con 31 giocatori non è aspetto affatto trascurabile e in tanti dovranno lasciare Trigoria in questa finestra di mercato. Ma serve anche cedere “bene” giocatori che possono regalare al ds francese un importante tesoretto e, secondo questo parametro, c’è un nome e un nome soltanto: Tammy Abraham. Il centravanti inglese, seppur pronto a rimanere in giallorosso e giocarsi le sue chances con Dovbyk, sa da tempo di essere considerato sacrificabile sul mercato. [...] Tornare a Londra, nella sua Londra, non sarebbe di certo soluzione di ripiego per Abraham. [...] E quindi immaginare Tammy con la maglia del West Ham non appare fantascienza. La sostanziale novità delle ultime ore arriva proprio dal quartier generale degli Hammers: dopo aver trovato l’accordo con Duran dell’Aston Villa (ad inizio mercato vicino al Chelsea), l’affare si è interrotto per distanza tra domanda e offerta. E ora sarebbe pronti a investire circa 25 milioni di sterline (al cambio quasi 30 milioni di euro) per il centravanti giallorosso. Una cifra che metterebbe tutti d’accordo, ma va messa nero su bianco. [...] In attesa di sviluppi sul fronte Karsdorp (Turchia sempre alla finestra, ma giocatore ancora poco convinto), Ghisolfi continua a lavorare sul tema delle uscite. Dopo aver piazzato Boer, Pagano, Cherubini e Belotti, salutano Trigoria anche Ebrima Darboe e Ola Solbakken. [...]

Non solo le uscite, visto che De rossi attende impaziente gli ultimi innesti per la sua Roma. Ghisolfi sta cercando di definire il passaggio in giallorosso di Lorenz Assignon: la prima proposta di prestito con diritto di riscatto è stata rispedita al mittente, la seconda in via di formulazione, che tiene invece in piedi la formula dell’obbligo, è quella che porterà a breve la fumata bianca. La Roma lo ha scelto per rinforzare la destra, il Rennes lo vuole cedere e il giocatore ha già detto sì. Così come Le Fée, chi sta seguendo la trattativa è convinto si tratti ormai solo di tempistiche, ma il finale della storia appare scritto. Presto Assignon raggiungerà i suoi nuovi compagni in quel di Trigoria.

