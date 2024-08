West Ham su Abraham. Domani arriva Abdulhamid

IL TEMPO – Si scaldano due piste in uscita per la Roma. Come sottolineato da De Rossi sarà fondamentale cedere qualcuno in questi ultimi giorni per avere maggiore manovra sugli ultimi colpi da regalare al tecnico. Negli ultimi giorni il West Ham si è interessato a Tammy Abraham, uno dei primi nomi sulla lista dei partenti per Ghisolfi. La valutazione della Roma resta compresa tra i 20 e i 25 milioni, ma in caso di addio sarebbe liberato un ingaggio pesante come quello dell'attaccante inglese. Continua, invece, il pressing del Psv per Zalewski. Come riportato da Sky Sport nelle ultime ore è arrivata a Trigoria un'offerta da nove milioni di euro, cifra per la quale i giallorossi lascerebbero andare senza problemi l'esterno polacco. Ora la palla passa al calciatore, che come Abraham è convocato per la gara di questa sera, che si è preso del tempo per riflettere. Gli obiettivi in entrata restano un difensore centrale e un centrocampista, oltre all'esterno d'attacco soprattutto in caso di addio di Zalewski. Prosegue la trattativa con il Lens per Danso, con la volontà della Roma di provare a chiudere a inizio settimana per poi avere ancora qualche giorno di lavo-ro. Mentre Konè resta ancora sullo sfondo e senza incassi sembra più difficile rispetto al centrale austriaco. Chi invece arriverà nella Capitale è Saud Abdulhamid, terzino destro saudita di venticinque anni. Domani sbarcherà in città alle 14.40 direttamente da Riyad. Sfumato, invece, l'acquisto di Assignon: nessuna offerta al Rennes.