Voleva allenarsi ma lo hanno dissuaso

Voleva allenarsi, nell'infantile desiderio del gioco, e sarebbe andato comunque all'Olimpico, con l'idea di salutare i tifosi della Roma degnamente, se glielo avessero permesso. Invece ieri mattina, quando la partenza sembrava imminente, Dybala è arrivato a Trigoria e ha saputo da De Rossi che non sarebbe sceso in campo con i compagni. E così ha fatto una sgambata per conto suo, svolgendo un po' di lavoro in palestra. Uscendo, è stato travolto dall'amore di decine di tifosi che lo aspettavano fuori dal centro sportivo di Trigoria [...] Dybala è tornato a casa, ha guardato negli occhi la moglie Oriana, ha lasciato gridare il cuore: non se ne va, non più. [...]

(corsport)