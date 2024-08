Urgenza terzino, sogno Bellanova

Alleggerire la rosa è una delle priorità della Roma. Non sono pochi i giocatori che non fanno parte del nuovo progetto: in cima alla lista si leggono i nomi di Karsdorp, Solbakken e Shomurodov. Il caso più spinoso riguarda Karsdorp, messo fuori rosa fin dal giorno del raduno. Infatti, si è allenato da solo a Trigoria. Chiaramente non è stato convocato per il ritiro in Inghilterra. La questione è sempre la stessa: da settimane si cerca una sistemazione all’olandese che in ogni caso ha chiuso la sua avventura con la maglia della Roma lo scorso 2 maggio, quando ha regalato un gol al Bayer Leverkusen in semifinale di Europa League prima di applaudire ironicamente la Curva Sud. Da quel momento non ha più messo piede in campo. (...) La fumata bianca non è arrivata a causa dell’ingaggio elevato. C’è ancora tempo per l’addio Karsdorp, legato alla Roma da un altro anno di contratto. (...) La Roma non ha necessità immediate al centro della difesa: si tornerà sul mercato solamente se uno tra Kumbulla e Smalling andrà via. Poi si cercherà un vice Dovbyk in attacco, così come un’ala sinistra per completare la rosa nella zona offensiva. E’ molto più “urgente” invece la questione del terzino destro, che si lega al caso Karsdorp e alla bocciatura di Kristensen. Bellanova resta il sogno dell’estate nonostante il prezzo fissato dal Torino che vuole 25 milioni di euro per far partire l’esterno in direzione Fiumicino. Ghisolfi comunque non ha mollato due piste: Lorenz Assignon del Rennes e Marc Pubill dell’Almeria. (...)

(corsport)