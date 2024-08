Una sconfitta nelle ultime 18 con il Cagliari

Una la sconfitta della Roma (3-2 nel 2021) nelle ultime 18 partite in casa e fuori col Cagliari, avversario domenica in Sardegna. Il resto del bilancio: 13 vittorie e 4 pareggi. Uno il confronto diretto tra De Rossi e Nicola, neoallenatore del Cagliari: quell'Empoli-Roma 2-1 che a maggio regalò la salvezza all'ultima giornata ai toscani. (...) 13 gli anni da cui la Roma non perde sul campo all'esordio: 7 vittorie e 5 pareggi dopo un 1-2 col Cagliari all'Olimpico nel 2011 nella 22 giornata, ma la prima era stata rinviata per uno sciopero. (...)

(corsera)