Un gigante per la difesa: Ghisolfi non molla Danso

In Francia sono convinti: Kevin Danso è sempre più vicino alla Roma. Il difensore austriaco del Lens ha già dato il suo consenso al trasferimento in giallorosso, ma ora Ghisolfi deve trovare un accordo con la società francese. La prima offerta di circa 20 milioni sarebbe stata rispedita al mittente, nelle prossime ore da Trigoria dovrebbe partirne un'altra. [...]

Il tempo stringe anche per la trattativa che dovrebbe portare in giallorosso Lorenz Assignon, terzino destro del Rennes che già da qualche giorno ha salutato i compagni di quadra: la Roma deve formalizzare l'offerta di prestito oneroso con obbligo di riscatto [...] per consegnare a De Rossi il titolare di cui ha bisogno. Piovono smentite, invece, sulla possibilità di uno scambio con il Napoli tra Zalewski e Ngonge, che sarebbe l'ennesimo esterno destro di piede mancino in un ruolo in cui ci sono già Dybala, Soulé e all'occorrenza Baldanzi. [...] In uscita c'è anche Bove, che piace al Napoli: il centrocampista avrebbe dato il suo gradimento al trasferimento. [...]

(corsera)