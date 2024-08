Un anno dopo sono rimasti solo due titolari

II senso del cambiamento è in una differenza clamorosa rispetto alla prima giornata dello scorso anno: la Roma che ha debuttato a Cagliari era diversa in ufficio, con Ghisolfi al posto di Tiago Pinto, poi in panchina, con De Rossi al posto di Mourinho, e addirittura in nove undicesimi della formazione titolare. (...) Soltanto i senatori Mancini e Cristante sono stati utilizzati dal primo minuto domenica alla Domus. Sei giocatori, tra quelli del 2-2 dell'agosto 2023, non sono neanche più parte dell'organico, a cominciare da Belotti che firmò una doppietta quella notte (anche h finita in pareggio: 2-2). In comune tra le due partite c'è l'assenza di Dybala, che un anno fa era squalificato e infortunato.

(corsport)