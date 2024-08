Ultima chiamata

IL TEMPO (L. PES) - Ai piedi di Paulo Dybala. E stavolta non per le magie che mostra in campo, forse non solo. Ma per una decisione che tiene in apprensione una città intera. L'offerta da circa 60 milioni di euro in tre anni dell'Al Qadsiah è sul tavolo ormai da giorni, ma l'argentino si sta prendendo tutto il tempo per riflettere e valutare tutti gli aspetti di quella che sarebbe una vera e propria sterzata alla sua vita privata e professionale. Nessun ultimatum da parte del club saudita o da Trigoria: Paulo ha tutto il tempo di comunicare la sua volontà. Un tempo che scorre e che fa sperare i romanisti, che da giorni ormai manifestano sui social e non solo il loro disappunto per l'eventuale addio di un vero e proprio idolo di una piazza che vuole ancora sognare con la sua Joya. Un tempo che testimonia anche come probabilmente la proposta abbia messo in difficoltà anche il calciatore stesso, che nella propria testa aveva messo la Roma in cima alle priorità e che attendeva la fine del mercato per discutere con il club sul suo contratto.

Le sirene da Oriente avevano già suonato in passato per l'ex Juve che però, in accordo con la moglie Oriana, aveva sempre respinto la corte ricca del campionato arabo. Ma ora le cose sembrano cambiate, soprattutto per quanto riguarda le esigenze del club che ha sempre considerato l'addio di Dybala una possibilità e che oggi resta in attesa di una sua decisione. Nel frattempo c'è il campo e domani a Cagliari i giallorossi esordiranno in campionato. Probabilmente con l'attaccante sudamericano ancora in squadra. L'attesa prolungata, infatti, aumenta a dismisura le chance di vedere Dybala nella lista dei partenti per la Sardegna. Domani pomeriggio Pellegrini e compagni voleranno sull'isola e la Joya (che si sta continuando ad allenare a Trigoria) dovrebbe seguirli. Starà a De Rossi deciderne l'eventuale impiego (anche se la panchina appare la soluzione più probabile). La trasferta cagliaritana potrebbe essere l'ultima per il fantasista giallorosso, ma la partita resta ancora aperta anche se a livello economico, ovviamente, resterebbe davvero poco da sistemare tra gli arabi e il calciatore.

Intanto prosegue il mercato della Roma tra entrate, ma, soprattutto, uscite. Ieri è arrivato l'accordo a sorpresa con l'Espanyol per il prestito di Kumbulla. Il difensore (che ieri non si è allenato) svolgerà oggi le visite mediche con gli spagnoli dove si trasferirà in prestito secco e gratuito, con parte dell'ingaggio pagato dai Friedkin. Dopo le parole di Fonseca sul mercato del Milan, diminuiscono invece le possibilità di vedere Abraham in rossonero, anche se non è da escludere un ultimo assalto negli ultimi giorni mentre anche per l'inglese arrivano voci dall'Arabia. Quel che è certo è che l'ex Chelsea resta in uscita. In attesa di definire l'arrivo del terzino saudita Abdulhamid (operazione da circa 2,5 milioni), sullo sfondo resta Chiesa, che può tornare di moda se Dybala dovesse salutare, anche e soprattutto visto il coinvolgimento del suo agente Ramadani nell'asse con gli arabi.