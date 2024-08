Tutto il resto è Joya

[...] Paolino ci ha ripensato e in questo momento non m'importa di sapere quali siano i motivi che l'hanno spinto a rinunciare ai 75 milioni sauditi, né di scoprire i doppifondi, attribuire le colpe, reali o immaginarie. [...] Dybala ha tirato fuori tutto il cuore e preso una decisione adulta: rimettendosi in discussione, accettando la concorrenza del giovane Soulé e tornando a disposizione di De Rossi che probabilmente avrà meno soldi per completare una Roma ancora imperfetta, ma che ritrova tanti gol e assist d'autore. [...] È bello pensare che il no a un calcio fantasma che ha sottratto qualità all'Europa l'abbia pronunciato un campione che per anni è stato considerato senza palle. Sono sicuro che dopodomani Dybala riceverà dall'Olimpico l'accoglienza che merita: il senso di appartenenza resta il valore più alto per i tifosi e la Joya ha confermato di coltivarlo. Dopo questo gesto sono convinto che anche Francesco Totti, il re di tutte le appartenenze, metterebbe una buona parola per assegnargli la numero 10. PS. La Roma non l'avrebbe mai lasciato andare per 3 milioni.

(corsport - I. Zazzaroni)