Tra Dybala e Arabia Saudita continua il gioco al rialzo. Paulo aspetta il gesto della Roma

Dybala-Arabia Saudita: si continua a trattare. La prima scelta di Paulo resta la Roma - come confermato anche ieri dal suo staff ma si aspetta più chiarezza sul suo vero ruolo in giallorosso. Il gioco al rialzo porta avanti la trattativa tra il fondo sovrano Pif e la Joya. [...] Dall'altra parte c'è Dybala, che non aveva mai preso seriamente in considerazione l'idea di trasferirsi in Arabia, ma che comunque non può ignorare la montagna di soldi che gli sono stati offerti e, soprattutto, vuole capire se il suolo dentro la squadra è ancora quello principale o se c'è qualche dubbio all'interno del club. [...] L'ultima richiesta, dopo che il fondo Pif era salito fino a 20 milioni netti garantiti per due anni, è superiore ai 25, più verso i 30 [...] Ci sarebbe poi da convincere la Roma, che nel frattempo si è tutelata raggiungendo un accordo con Edon Zhegrova - 25 anni, kosovaro nato in Germania, 37 presenze e 4 gol con la nazionale balcanica, 67 presenze e 11 gol nelle ultime tre stagioni al Lilla, 33 e 6 nell'ultima -, il cui arrivo sarebbe comunque subordinato alla partenza della Joya. Le parole di De Rossi confermano che per la Roma non ci sono incedibili. E quindi nemmeno Dybala. [...]

(corsera)