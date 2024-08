Torpore giallorosso a Cagliari. Soulé ok, Dovbyk sfortunato ma senza Dybala è notte fonda

Nuova Roma, vecchi problemi. La rivoluzione sul mercato non basta per regalare a Daniele De Rossi la prima vittoria stagionale. In casa del Cagliari un punto a testa e porte inviolate, complice l'inaspettata innocuità dell'attacco trainato da Artem Dovbyk e Matias Soulé. Il centravanti ucraino colpisce una traversa ma non punge, il fantasista argentino ispira senza incidere. [...] Buone le triangolazioni con l'altro grande acquisto dell'estate, Enzo Le Fée, subito titolare nel centrocampo giallorosso. [...] Al 60esimo Le Fée lascia spazio a Tommaso Baldanzi, contestualmente all'ingresso dell'uomo mercato del momento: Paulo Dybala, promesso agli arabi dell'Al-Qadsiah. [...]

L'argentino, subentrato a un impalpabile Nicola Zalewski, trova l'interruttore della luce romanista nella serata in cui i suoi compagni di squadra brancolano nel buio, a tastoni in circa del gol. [...] Sul finale di partita Dybala pesca Dovbyk con una delle solite invenzioni, ma da due passi l'ex Girona stampa di testa il pallone sulla traversa. Il nuovo centravanti ha ancora bisogno di tempo per ambientarsi. [...] Senza Dybala la squadra non gira. Allora per brillare la Roma ha ancora bisogno della sua stella, quali che siano le new entry nel cast. Nel postpartita lo capisce pure De Rossi: "Se non arrivasse nessuno dal mercato, mi spaventerebbe una Roma senza Paulo".

(la Repubblica)