Terza maglia con Testaccio protagonista

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma presenta la terza maglia della stagione 2024/25. Tramite un comunicato sui suoi Social, il club ha, infatti, lanciato l'ultima divisa da gioco dell'anno. Si va, così, a completare il terzetto di kit dedicati a Testaccio, uno dei quartieri popolari più iconici nella storia romanista. I colori del XX rione si fondono con quelli della società, creando una palette che si ispira ad alcune maglie del passato, in particolare quella della stagione 1991-92, sempre marchiata Adidas, in cui il brand tedesco utilizzò per la prima volta il blu scuro per la Roma.

La stessa tinta è quella predominante di questa nuova divisa, unita al giallo, che colora i dettagli sulla parte frontale, ovvero lo sponsor di maglia e quello tecnico, e il rosso, il quale si ritrova nelle tre iconiche strisce lungo le spalle. Lo stemma riporta ancora alla tradizione: il monogramma "ASR" rimanda agli anni Trenta, quando la squadra giocava a Campo Testaccio. Un pattern che ricorda il lastricato di sampietrini, tipico del rione e di tutta la città, è presente sui numeri stampati sulla schiena. Completa la maglietta un colletto a girocollo con degli inserti gialli. Pantaloncini e calzettoni seguono fantasia e colori della divisa. Il kit è disponibile da ieri presso i negozi fisici di Roma e di Adidas, sui rispettivi siti, e nei punti vendita JD, official retail partner del club giallorosso da quest'estate.