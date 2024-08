Nostalgia della Serie A dei tempi d'oro? Quella dei campioni autentici e delle fortissime emozioni? Tranquilli: per gli abbonati delle pay tv e allo stadio la Lega Calcio sta preparando un super programma: Techetechetié, una serie di videoframmenti tratti dallo sterminato archivio del pallone che conduce gli appassionati in un viaggio nel passato alla riscoperta di tornei storici e fuoriclasse indimenticabili. [...] Se ne va anche Paulo Dybala. Insieme a Szczesny, Chiesa, Giroud, Zirkzee, Calafiori, Luis Alberto, Immobile e, forse, Osimhen. [...]

L'ultimo colpo al cuore l'ha inferto Paolino la Joya: talento puro ma anche ragazzo tormentato e tormentoso. [...] La Roma l'ha lasciato andare temendo che se l'avesse trattenuto avrebbe dovuto gestire un giocatore costoso, deluso e non sempre a posto fisicamente (mah). In questi giorni ho sentito entrambe le campane almeno cinquanta volte [...] giungendo alla conclusione che, oltre al campionato, l'altra vittima effettiva di questa operazione è il tifoso della Roma: Dybala, spinto dal suo agente-non agente Carlos Novel, se ne esce con 70 milioni in tre anni, mentre da parte sua il club registra una partenza alla quale si era preparato spendendo 30 milioni per Soulé, omologo del connazionale e di dieci anni più giovane. E noi, in bolletta. Ormai le passioni non valgono più niente.

(corsport - I. Zazzaroni)