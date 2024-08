Tammy-Milan si riapre. Può arrivare Saelemaekers

Dopo aver chiuso il colpo Danso, Ghisolfi è di nuovo al lavoro per regalare rinforzi a De Rossi. Capitolo attacco: Abraham aveva detto sì al West Ham, ma la trattativa ha subito una brusca frenata. Lo stipendio dell'inglese è troppo elevato. [...] Per Tammy si riapre la pista Milan: ipotesi di scambio con Saelemaekers. Il belga è di nuovo in uscita e il 9 giallorosso gradisce la destinazione. [...] In caso lo scambio non dovesse concretizzarsi sullo sfondo resta sempre Fernandez-Pardo, ala classe 2005 del Gent. De Rossi continua a chiedere il centrocampista, ma i principali obiettivi si stanno pian piano allontanando. [...]

Manu Koné è uno dei profili seguiti da DDR, ma l'altissima richiesta del Borussia Monchengladbach (30 milioni) rischia di raffreddare la pista. [...] Una cessione importante potrebbe cambiare le carte in tavola. Sulla lista dei partenti c'è sempre il solito Bove. Piace a Napoli, Paok Salonicco e nelle ultime ore è spuntato l'interesse del Nottingham Forest. La Roma lo valuta 15 milioni di euro. [...] Il pallino di De Rossi resta sempre Davide Frattesi. I due si sentono spesso in privato e il procuratore del centrocampista (lo stesso di Cristante) vorrebbe trovare una squadra che gli possa garantire più minutaggio. [...] Si allontana Soumaré. Il giocatore del Leicester aveva dato l'ok al trasferimento nella Capitale, ma è vicino al Monaco.

(Il Messaggero)