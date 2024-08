Svilar, le mani sullo 0-0 di Cagliari. Ha ricominciato da dove aveva finito

C’è la mano di Mile Svilar, nel vero senso della parola, sul pareggio ottenuto a Cagliari dalla Roma. La deviazione sulla traversa sul tiro di Marin, che altrimenti sarebbe finito in porta, ha portato alla Roma il primo punto della stagione e evitato una falsa partenza che avrebbe reso il clima nella Capitale ancora più incandescente di quanto non lo sia già, per questioni legate al calciomercato. [...] In una squadra che ha ancora molti punti interrogativi Svilar rappresenta una certezza e presto arriverà anche la chiamata per il rinnovo del contratto (quello attuale scade nel 2027) con aumento dell’ingaggio, visto che al momento guadagna «solo» 700 mila euro netti. «Non ne abbiamo ancora parlato – ha confidato qualche giorno fa al nostro sito – ma non è un problema. Non riesco a spiegare quanto sia orgoglioso di essere il titolare della Roma, essere qui è un sogno». Con De Rossi è stato amore a prima vista: «Con lui giochiamo un calcio diverso, con una costruzione dal basso che mi piace molto. Il mio sogno? Raggiungere la Champions».

(Corsera)