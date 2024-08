Su Chiesa ripiomba la Roma

La Juve ha 24 giorni per trovare una soluzione al caso Federico Chiesa: la clessidra è già girata. L'Inter su Chiesa è in una posizione di attesa. il giocatore piace da tempo, il ds Ausilio aveva pensato a Federico quando era ancora alla Fiorentina. (...) L'eventuale proposta di scambio con Frattesi che potrebbe arrivare in Viale delle Liberazione non scalda la società nerazzurra non fosse altro perché il centrocampista è rit-nuto un titolare aggiunto e servirebbe un'offerta importante per portarlo via, almeno 20 milioni oltre il cartellino di Chiesa (Frattesi è stato pagato 33 milioni). Piuttosto l'Inter considerando la posizione delicata in cui si trova la Juventus con l'azzurro, pensa al graffio di fine mercato se Chiesa sarà ancora alla Continassa. (...) E su Chiesa c'è sempre la Roma, pronta a inserirsi di nuovo: previsti contatti tra l'agente Ramadani e i giallorossi, che sul piatto metterebbero un'offerta trai 15 e i 18 milioni e pure una contropartita tecnica come El Shaarawy. E per il contratto di Chiesa in giallorosso si può arrivare a 6 compresi i bonus. Le partì si aggiorneranno nelle prossime ore. (...)

(tuttosport)