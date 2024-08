Stadio Roma: in corso gli sgomberi a Pietralata. Gli abitanti: «Non sappiamo dove andare»

[...] L'amministrazione capitolina ha mandato questa mattina la polizia locale e i tecnici del Comune a Pietralata per intimare ai proprietari di abbandonare i terreni dove sorgerà il nuovo stadio della Roma. «Non so cosa accadrà ora - racconta Fabiana Ciciriello, una delle due proprietarie che ha fatto ricorso al Comune - nessuno ci ha avvisato e non sappiamo dove andare. Ci hanno solo detto che dobbiamo andare via e che una volta usciti possiamo fare ricorso».

(roma.corriere.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

Come aggiunto dal giornalista Alessio Di Francesco, sono in corso le operazioni di sgombero e gli abitanti dovranno lasciare le proprie case entro le ore 12. A Pietralata sono presenti una ventina di vigili e i tecnici del Comune e al momento si sta svolgendo tutto in tranquillità.