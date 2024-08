Stadio, il Comune accelera. Sgomberi tra pochi giorni

Accelerare: chiudere in fretta i contenziosi, sfruttare ogni spiraglio concesso dalle norme per arrivare il prima possibile alla restituzione delle aree di Pietralata al Campidoglio e, così, poter permettere, molto prima del previsto, ai tecnici, archeologi e geologi, incaricati dalla Roma di effettuare i sondaggi archeologici e i saggi sul terreno di entrare nei terreni fino a ieri preclusi. [...] Due possessori di alcune aree di Pietralata avevano chiesto ai giudici di sospendere l'efficacia dei provvedimenti con i quali il Comune aveva loro imposto di rilasciare immediatamente le aree. I giudici non solo non hanno accolto la richiesta di queste persone ma hanno emanato due ordinanze molto chiare: quei terreni sono di proprietà del Comune, sono parte del "patrimonio indisponibile" e quindi non possono essere vendute o acquisite in altro modo. [...] Dopo la sconfitta al Tar, è piuttosto probabile che i possessori delle aree possano decidere di tentare la sorte in appello, andando al Consiglio di Stato. La sentenza del Tar, però, rende immediatamente esecutivo l'ordine di rilascio delle aree. [...] Ieri, dunque, nei colloqui a Palazzo Senatorio la decisione sarebbe quella di non perdere ulteriore tempo e di far partire immediatamente la procedura di sgombero forzoso delle aree sperando, ovviamente, che nel frattempo i due promotori dei ricorsi decidano di andare via. [...]

Durante l'incontro del 24 luglio scorso in Campidoglio, fra il sindaco Gualtieri e l'assessore Veloccia da una parte e i vertici della società giallorossa, il vicepresidente Ryan Friedkin e la Ceo Lina Souloukou, oltre che mostrare le immagini dello stadio vero e proprio, si era concentrato sulla stesura di una sorta di cronoprogramma per gli incontri futuri. A settembre, sarebbero partiti una serie di tavoli fra i progettisti della Roma e i tecnici capitolini per chiudere quella parte del dossier ancora aperta. [...] Se effettivamente a settembre il Comune fosse anche rientrato in possesso delle aree e, quindi, i tecnici della Roma potessero completare i sondaggi geologici e archeologici, a quel punto i tavoli tecnici andrebbero di pari passo con i sondaggi, accorciando di molto i tempi per predisporre il progetto definitivo. [...]

(Il Messaggero)