Spunta Theate, ex Bologna. Ghisolfi tratta con il Rennes

Il nome nuovo per la difesa della Roma è quello di Arthur Theate, centrale mancino del Rennes, belga, classe 2000, con un passato nelle file del Bologna. Le due società stanno parlando: si parte da una valutazione di 18 milioni per il cartellino, con il calciatore che avrebbe dato già la sua disponibilità al trasferimento in giallorosso.

L'altro nome, ma in questo caso per il centrocampo, è quello di Tanner Tessmann, statunitense classe 2001 del Venezia: alto 191 centimetri Tessmann è anche un obiettivo di mercato della Fiorentina (che segue pure Bove) ma il ds Ghisolfi, come ha già fatto con Dovbyk, sta provando ad inserirsi. L'americano è valutato circa 7 milioni.

(corsera)