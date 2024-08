Spunta Soumaré del Leicester per il centrocampo

IL TEMPO (F. BIAFORA) - La Roma continua a lavorare per rinforzare la squadra a disposizione di De Rossi. Ghisolfi vuole portare a termine ancora diverse operazioni entro la fine di agosto e una di queste riguarderà il centrocampo, reparto in cui il tecnico ha chiesto un altro giocatore dopo l'arrivo di Le Fee. Il nuovo nome per la mediana è quello di Boubakary Soumaré, classe 1999 in forza al Leicester. Il francese, esploso nel Lille e acquistato nel 2021 dagli inglesi in cambio di 20 milioni di euro, ha disputato l'ultima stagione con il Siviglia, che lo aveva preso in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. Troppi per le casse degli andalusi, nonostante Soumaré sia stato titolare per tutta la stagione. Ora la Roma, dopo che il 25enne è tornato in Premier, ha preso contatti con il suo entourage per valutare la fattibilità di un trasferimento. Sul fronte uscite Darboe interessa a Frosinone e Salernitana, mentre Shomurodov è sul taccuino del Verona. L'obiettivo è sfoltire il più possibile la rosa per liberare risorse importanti da poter reinvestire in entrata.